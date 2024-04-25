Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

Geniş Video İzle

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüşmesinin ardından Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. Güler, anıta çelenk bıraktıktan sonra Bükreş Türk Şehitliği'ne geçerek şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

25.04.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüşmesinin ardından Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya Savunma Bakanı Tilvar ile görüştü. Güler görüşmesinin ardından mevkidaşı ile Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Anıta çelenk bırakan her iki Bakan saygı duruşunda bulunduktan sonra Bükreş Türk Şehitliği'ne geçti. Bakanlar Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği şehitlikte saygı duruşunda bulunarak şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı. Bakan Yaşar Güler daha sonra Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya\'da Meçhul Asker Anıtı\'nı ziyaret etti
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Romanya, Bükreş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
18:20 Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:54 Düzce’de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu Düzce'de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 19:35:00. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement