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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nı Anma Günü'nde Şehitleri Rahmetle Andı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nı Anma Günü'nde Şehitleri Rahmetle Andı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nı anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Güler, Sarıkamış Harekatı'nın vatan aşkı ve fedakarlık abidesi olan Mehmetçik'in ölümsüz destanı olduğunu belirtti. Ayrıca, harekatın askeri açıdan da önemli bir tarihi hadise olduğunu vurguladı ve Türk ordusunun bugün de ülkenin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden mücadele ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı\'nı Anma Günü\'nde Şehitleri Rahmetle Andı
07.01.2024 - 12:01,
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Sarıkamış Harekatı; vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini, keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı, kendisine kefen edinen ve vatana adanmışlık abidesi olarak tarihe geçen fedakar Mehmetçik'in ölümsüz destanıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Güler, 109 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda kutsal değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andığını belirterek, "Sarıkamış Harekatı; vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini, keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı, kendisine kefen edinen ve vatana adanmışlık abidesi olarak tarihe geçen fedakar Mehmetçik'in ölümsüz destanıdır. Kahraman Türk askerinin eşsiz vatan sevgisi ve üstün disiplin anlayışıyla zorluklara ve yokluklara tahammülünün simgesi olan Sarıkamış Harekatı, asil Türk milletinin milli ve manevi değerlerini korumak için neleri göze alabileceğini de en açık şekilde göstermiştir. Sarıkamış'ta ebediyete yürüyen aziz şehitlerimiz; vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, milli bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın en önemli sembolleridir. Onların göğüslerini siper ederek yazdığı kahramanlık destanı, hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin vicdanında ve hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.

'TÜRK ORDUSU, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR'

Sarıkamış Harekatı'nın ayrıca, başta harp prensipleri ile muharebe sevk ve idaresi olmak üzere askeri açıdan da üzerinde önemle durulması ve ders alınması gereken önemli bir tarihi hadise olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda şanlı Türk ordusu, vatanımızı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakarlığı göze almışsa, bugün de atalarımızdan aldığı ilhamla ve tarihten aldığı ibret ve tecrübeyle, ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nı Anma Günü'nde Şehitleri Rahmetle Andı - Son Dakika
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