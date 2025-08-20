Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti

20.08.2025 19:57
Kentte temaslarını sürdüren Bakan Güler, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

Daha sonra Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret eden Güler, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bahçelievler Mahallesi Park Alışveriş Merkezi'nde de esnafa ziyarette bulunan Güler, bir restoranın açılışını gerçekleştirdi.

Aynı mahallede oturan şehit Abdurrezak Taşar'ın ailesi ile Dicle Mahallesi'nde Uğur ailesini ziyaret eden Güler, aile üyeleriyle sohbet etti.

Bakan Güler, mahalledeki çocuklarla sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı, Yerel Yönetim, Yaşar Güler, Güvenlik, Politika, Güncel

