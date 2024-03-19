Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 19 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerini denetledi. Denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiketleri kontrol edildi. Tarladan sofraya güvenli gıda için denetimlerin devam edeceği açıklandı.
Kırklareli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şiir okuma yarışmasına 23 ortaokul öğrencisi katıldı. Yarışmada Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirler okundu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 462 bin 600 liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 464 bin 686 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 455 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 830 milyon 497 bin 505,37 lira, işlem miktarı ise 1.583,72 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 844 milyon 796 bin 941,62 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanla Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor. Antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmaları, şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. Yeni katılan oyuncular alkışlandı. Antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri H.U. ve C.Y.'yi durdurdu. Üst aramalarında 24 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Corendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Aydın, heyecanını ve hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtti. Ayrıca, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye teşekkür etti ve EURO 2024'e katılmayı hedeflediğini söyledi.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın eser siyasetinin payını fazlasıyla aldığını belirtti. Bozdağ, hayata geçirilen projelerin önemine vurgu yaparak, sosyal devlet olmanın en önemli unsurlarından birinin de imkanı dar olan insanları gözetmek olduğunu söyledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da yapılan çalışmaların değerini ve kıymetini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü teröristler tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca ilk temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kozan Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de adalet sisteminin fiziki kapasitesinin önemli ölçüde arttığını ve adalet sarayı sayısının 22 yıl öncesine göre 366'ya yükseldiğini belirtti. Tunç, ayrıca yeni anayasa çalışmalarının devam ettiğini ve Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı hak ettiğini ifade etti.
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