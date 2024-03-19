Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, şehit olan kahraman Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve millete başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

19.03.2024 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 19 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Teğmen, Savunma, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda işletmelerini denetledi
    18:08 Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda işletmelerini denetledi

    Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerini denetledi. Denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiketleri kontrol edildi. Tarladan sofraya güvenli gıda için denetimlerin devam edeceği açıklandı.

  • Kırklareli İl Müftülüğü Şiir Okuma Yarışması
    18:08 Kırklareli İl Müftülüğü Şiir Okuma Yarışması

    Kırklareli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şiir okuma yarışmasına 23 ortaokul öğrencisi katıldı. Yarışmada Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirler okundu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

  • Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi
    18:07 Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 462 bin 600 liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 464 bin 686 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 455 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 830 milyon 497 bin 505,37 lira, işlem miktarı ise 1.583,72 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 844 milyon 796 bin 941,62 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

  • A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor
    18:06 A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor

    A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanla Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor. Antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmaları, şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. Yeni katılan oyuncular alkışlandı. Antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

  • Bursa'da Narkotik Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
    18:06 Bursa'da Narkotik Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri H.U. ve C.Y.'yi durdurdu. Üst aramalarında 24 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

  • Oğuz Aydın, A Milli Takım'a davet edildi
    18:05 Oğuz Aydın, A Milli Takım'a davet edildi

    Corendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Aydın, heyecanını ve hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtti. Ayrıca, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye teşekkür etti ve EURO 2024'e katılmayı hedeflediğini söyledi.

  • TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Şanlıurfa, eser siyasetinin payını fazlasıyla alıyor
    18:05 TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Şanlıurfa, eser siyasetinin payını fazlasıyla alıyor

    TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın eser siyasetinin payını fazlasıyla aldığını belirtti. Bozdağ, hayata geçirilen projelerin önemine vurgu yaparak, sosyal devlet olmanın en önemli unsurlarından birinin de imkanı dar olan insanları gözetmek olduğunu söyledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da yapılan çalışmaların değerini ve kıymetini belirtti.

  • Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
    18:04 Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü teröristler tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca ilk temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'de adalet sarayı sayısı 366'ya yükseldi
    18:03 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'de adalet sarayı sayısı 366'ya yükseldi

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kozan Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de adalet sisteminin fiziki kapasitesinin önemli ölçüde arttığını ve adalet sarayı sayısının 22 yıl öncesine göre 366'ya yükseldiğini belirtti. Tunç, ayrıca yeni anayasa çalışmalarının devam ettiğini ve Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı hak ettiğini ifade etti.


16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
15:30 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, “Sünnet oldunuz mu“ diye sormuş 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş
15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
17:00 Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi
16:35 Cezaevinden çıkıp kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla yaşlı adamı öldüren gencin sözleri mahkeme heyetini şaşkına çevirdi Cezaevinden çıkıp kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla yaşlı adamı öldüren gencin sözleri mahkeme heyetini şaşkına çevirdi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
16:03 Husumetlisini öldürüp başında sigara içerek bekledi Husumetlisini öldürüp başında sigara içerek bekledi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 18:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement