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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TRT Çocuk Korosu üyeleriyle bir araya geldi. Güler, "Okulda aldığınız eğitimlerin yanı sıra başta müzik, sanat, spor gibi alanlar olmak üzere kendinizi çok yönlü olarak geliştirmeniz bizim için çok önemlidir. İnanıyorum ki ileride her biriniz farklı mesleklerde, sahip olduğunuz yeteneklerinizle büyük işler başaracaksınız. İleride her birinizi çok güzel yerlerde göreceğimize de eminim" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Vatan Marşı"nı seslendiren TRT Çocuk Korosu ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Güler, şöyle konuştu:

"Siz kıymetli evlatlarımızı bu anlamlı gün münasebetiyle Bakanlığımızda ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açıldığı gün olan 23 Nisan, Türk milletinin bağımsız yaşama arzusu ve kararlılığının en güçlü ifadesidir. Gazi Meclisimiz vatanımızın işgal edildiği en zorlu şartlar altında kuruldu ve Milli Mücadelemizi başarıyla yürüttü. Şanlı ordumuzun kahramanca mücadelesi ile kazanılan bu eşsiz zafer sayesinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol da açılmış oldu. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Sizler bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken aynı zamanda seslendirdiğiniz Vatan Marşı ile de yüreklerimizi coşturdunuz. Kahraman ordumuza ithaf edilen bu marşı, büyük bir yetenekle yeniden seslendirerek milli duygularımızın neşe ile bir kez daha vücut bulmasını sağladınız.

Aydınlık yarınlarımız olan siz evlatlarımızın da kaliteli bir eğitim almasını, kendisini en iyi şekilde yetiştirmesini, huzur ve mutluluğunun her şeyden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz.

Okulda aldığınız eğitimlerin yanı sıra başta müzik, sanat, spor gibi alanlar olmak üzere kendinizi çok yönlü olarak geliştirmeniz bizim için çok önemlidir. İnanıyorum ki ileride her biriniz farklı mesleklerde, sahip olduğunuz yeteneklerinizle büyük işler başaracaksınız. İleride her birinizi çok güzel yerlerde göreceğimize de eminim."