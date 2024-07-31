Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Koramiral Neizhpapa'yı kabul etti.

Kabulde, Oramiral Tatlıoğlu da yer aldı.