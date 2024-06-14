Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.
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