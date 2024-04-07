Milli Savunma Bakanlığı: Metina ve Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.
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Eskişehir'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı çerçevesinde bin 398 trafik personeli ile birlikte 55 noktada 331 trafik ekibi oluşturarak tedbirlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında insansız hava araçları, kamera sistemleri ve radar ekipleri kullanılarak trafik denetimleri gerçekleştirilirken, otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitimler veriliyor.
Kütahya Müftülüğü, gazilere yönelik düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İftar sonrası ise misafirlerle sohbet edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve 13 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 1 altın bilezik sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.
Bursa'da yapılan Çember 16 operasyonu kapsamında aranan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor. Ekipler, hırsızlık suçlarından 28 yıl, yağma suçundan 23 yıl cezası bulunan kişileri de gözaltına aldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri simülasyon aracıyla bilinçlendirildi. Ayrıca, 560 vatandaşa alkolmetre gözlüğüyle farkındalık eğitimi verildi.
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