Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun 75. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun 75. yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Türkiye'nin 1952 yılından bu yana NATO'nun seçkin bir üyesi olduğu vurgulanarak, ülkenin ittifaka olan bağlılığı ve görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edeceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili içeriklerin mobil uygulamasında bulunabileceğini duyurdu.

04.04.2024 10:55  Güncelleme: 10:56
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Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun kuruluşunun 75'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, "1952 yılından bu yana seçkin bir üyesi olduğumuz NATO'nun kuruluşunun 75'inci yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılından bu yana olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanarak, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin hazırlanan içerikler için Bakanlığın mobil uygulamasının ziyaret edilebileceğini de duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun 75. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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