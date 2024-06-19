Milli Savunma Bakanlığı, askeri serbest paraşüt temel eğitiminin başarıyla yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı sorumluluğunda, askeri serbest paraşüt temel eğitimi düzenlendi.
Eğitimi, 31 personel kurtarma temel eğitim kursiyeri ve 4 Azerbaycan Silahlı Kuvvetler personeli başarıyla tamamladı.
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri serbest paraşüt temel eğitimi açıklaması - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?