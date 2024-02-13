Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye\'de 5 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin saldırı girişimlerine karşılık vermeye devam ediyor ve terörü kaynağında kurutmak için azimli ve kararlı olduğunu belirtti.

13.02.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, YPG, PKK, Suriye, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:07:05. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement