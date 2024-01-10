 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve belirlenen okullardan mezun olan öğrencilerin istihdamını sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, okulların 9. sınıf öğrencileri burslu öğrenci kapsamına alındı ve aylık burs ödemesi yapılacak. Ayrıca, burslu öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam edilmeleri konusu da görüşüldü.

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
10.01.2024 - 22:27,
Abone Ol

MİLLİ Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve belirlenen okullardan mezun olan öğrencilerin imkanlar dahilinde istihdamını sağlamak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; her iki bakanlık temsilcileri Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya geldi.

Toplantıya Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş katıldı. Görüşmede, Protokol Yürütme Kurullarının (PYK) düzenledikleri toplantılarda aldıkları kararlar ve yapılacak işlemler, protokol çerçevesinde görüşülerek değerlendirildi. Toplantıda, protokol kapsamındaki okulların 9'uncu sınıf öğrencileri, başarı kriterlerine bağlı ve belirli kontenjan dahilinde burslu öğrenci kapsamına alındı. Buna göre her öğrenciye asgari ücretin yüzde 30'u oranında Ocak 2024 tarihi itibarıyla ve 9 ay süresince aylık burs ödemesi yapılacak. Diğer yandan burslu öğrencilerin bursluluk şartlarını koruyup okullarından mezun olmaları halinde Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmeleri konusu müzakere edildi.

Protokolde yer alan hükümlerin hayata geçirilmesi ve geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak PDK toplantılarının ikincisi ise Nisan ayı içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Gölbaşı, Ali Karagöz, Savunma, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika


23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21
CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23
Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

Son Dakika
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23 Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 23:20:48. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement