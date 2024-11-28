Milli Savunma Üniversitesi'nde Uygunsuz Kitap Kapağı Skandalı - Son Dakika
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Milli Savunma Üniversitesi'nde Uygunsuz Kitap Kapağı Skandalı

Milli Savunma Üniversitesi\'nde Uygunsuz Kitap Kapağı Skandalı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu ders kitabındaki uygunsuz kapak nedeniyle kitapların toplatıldığını ve adli sürecin başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili sorumlular hakkında işlem yapılıyor.

28.11.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk dili kompozisyon ve hitabet ders kitabındaki uygunsuzluğun fark edilmesinin ardından kitapların toplatıldığını, olayla ilgili idari ve adli süreç başlatıldığını açıkladı.

MSB, Kara Harp Okulu bünyesinde hazırlanan bir ders kitabının kapağıyla ilgili sosyal medyada gündeme gelen tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "MSÜ Kara Harp Okulu Türk dili kompozisyon ve hitabet dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen 'Ders Notu' kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır. Sosyal medyada yer alan kitap kapağı; üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar derhal toplatılmıştır. Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhal idari ve adli süreç başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu, Politika, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Üniversitesi'nde Uygunsuz Kitap Kapağı Skandalı - Son Dakika

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