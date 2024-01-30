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Milli sporcu Buket Kaya'nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında sürücüye hapis cezası istemi - Son Dakika
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Milli sporcu Buket Kaya'nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında sürücüye hapis cezası istemi

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında milli sporcu Buket Kaya hayatını kaybetti. Kazada otomobili kullanan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, alkollü olduğunu itiraf etti ve kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığını söyledi. Buket Kaya, 2019'da Rusya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Milli sporcu Buket Kaya\'nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında sürücüye hapis cezası istemi
30.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:23
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Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasında otomobil sürücüsü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık R.Ö. hakkında hazırlanan ve "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

R.Ö, iddianamede yer alan ifadesinde, kaza esnasında alkollü olduğunu itiraf etti.

Otomobili kendisinin kullandığını belirten R.Ö, "Alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Merkez Melikgazi ilçesinde 22 Ekim 2023'te R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda, K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, otomobildeki Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanmış, tır şoförü K.Ö. ise ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA
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