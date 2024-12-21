Milli Sporcu Emre Yazgan Hayatını Kaybetti

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MİLLİ SPORCU YAZGAN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.