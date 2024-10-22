Milli Sporcu İlke Naz Hoş'tan Babasına Şikayet - Son Dakika
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Milli Sporcu İlke Naz Hoş'tan Babasına Şikayet

Milli Sporcu İlke Naz Hoş\'tan Babasına Şikayet

İlke Naz Hoş, babası O. Hoş'un araç ve iş yerine zarar verdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

22.10.2024 16:49
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş'un otomobiline ve iş yerine zarar verdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu babası gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Doğuştan sol eli olmayan milli sporcu İlke Naz Hoş (20), gazetecilere, dün babası O. Hoş'un iş yerine ve aracına zarar verip kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayetinin ardından avukatı aracılığıyla konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Hoş, kumar bağımlılığı nedeniyle iki yıldır babasının "yasal danışmanı" olduğunu iddia etti.

Yıllardır babasının kendisine çeşitli zorluklar yaşattığını savunan Hoş, "Ekmeğimin peşinde balıkçılık yaparak çalışıyorum. Aynı zamanda milli takımda aktif sporuma devam ediyorum. Babam okul hayatımı bitirdi. İş hayatımı da elimden almak istiyor. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum." diye konuştu.

Hoş, babası hakkında geçmişte uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"İki yıl önce de uzaklaştırma kararı verilmesini talep etmiştim. 4 bin lira para cezasıyla sonuçlandı. Başka bir işlem yapılmadı. O para cezasını da ben ödedim. Dayak, şiddet, tehdit, hakarete maruz kalıyorum. Dün akşam iş çıkışı evime giderken ışıklarda yanımıza geldi. Arabama tekmeler savurdu. Camı kırdı, kaputu parçaladı. Polislere haber verdik. Biz o sırada beklerken dükkanıma gitmiş. Taş atarak camları kırmış. Maddi ve manevi her şekilde adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sesimin duyulmasını istiyorum. Ölmeden değerimin bilinmesini istiyorum."

İş yerine ve aracına zarar vermesi kamerada

Gaziler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde İlke Naz Hoş ile annesi, kız kardeşi ve ortağının da içinde olduğu otomobile saldıran O. Hoş'un, araca zarar verip kızına hakaretlerde bulunması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

O. Hoş'un olaydan sonra aynı bulvardaki kızına ait balıkçı dükkanına giderek tezgahın camlarını kırıp iş yerinin tabelasına zarar vermesi de güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şikayet üzerine başlatılan çalışmada O. Hoş gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O. Hoş, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Sporcu İlke Naz Hoş'tan Babasına Şikayet - Son Dakika

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