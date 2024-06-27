Milli Takım'ın Çekya maçı Lüleburgaz'da coşkuyla takip edildi - Son Dakika
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Milli Takım'ın Çekya maçı Lüleburgaz'da coşkuyla takip edildi

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynadığı maç, Lüleburgaz Belediyesi'nin Kongre Meydanı'nda kurulan dev ekrandan canlı yayınlandı. Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından vatandaşlar büyük coşku yaşadı.

27.06.2024 11:14
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(KIRKLARELİ) - A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile karşılaştığı maç, Lüleburgaz Belediyesi'nin Kongre Meydanı'nda kurduğu dev ekrandan canlı yayınlandı. Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından vatandaşlar büyük coşku yaşadı.

Lüleburgazlılar milli takımın EURO 2024'te Çekya ile oynadığı son grup maçını, Kongre Meydanı'ndaki dev ekrandan takip etti. A Milli takımın maçı 2-1 kazanarak bir üst tura çıkmasının ardından galibiyet coşkusuna yüzlerce vatandaş ortak oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Takım'ın Çekya maçı Lüleburgaz'da coşkuyla takip edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Takım'ın Çekya maçı Lüleburgaz'da coşkuyla takip edildi - Son Dakika
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