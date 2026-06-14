Milli Takıma Destek Mesajı - Son Dakika
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Milli Takıma Destek Mesajı

14.06.2026 00:25
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Burhanettin Duran, A Milli Takım'a 2026 Dünya Kupası'nda başarı diledi ve gurur kaynağı olduklarını vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için yayımladığı video mesajda, "Turnuva boyunca elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza, bizleri gururlandıracağınıza ve hepsinden önemlisi ay yldızlı bayrağımızı layıkıyla temsil edeceğinize olan inancımız tam" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na yönelik video mesaj yayımladı. Duran, milli futbolculara ve teknik heyete başarılar dileyerek Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren kadroya teşekkür etti.

Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A-Milli Futbol Takımımızın çok kıymetli oyuncularını, teknik heyetinden yöneticisine, malzemecisinden sağlık ekibine kadar her bir görevlimizi canı gönülden selamlıyor, Ay Yıldızlı ekibimize başarılar diliyorum."

Sevgili futbolcu kardeşlerim, biz millet olarak futbolu çok seviyoruz. Futbol, bizler için sokakta başlayan bir hayal, mahalle aralarında filizlenen bir tutku ve milyonları bir araya getiren büyük bir sevdadır. Bugün artık gelişmiş altyapılarımız, spor kulüplerimiz sayesinde ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce çocuğumuz futbol oynuyor, hayallerinin peşinden koşuyor. Tıpkı sizler gibi bir gün ay yıldızlı formayı giyebilmenin hayaliyle yanıp tutuşuyor.

Siz de bir zamanlar Lefterlerin, Metin Oktayların, Baba Hakkıların giydiği formayı sırtınıza geçirmeyi, ülkenizi temsil etmeyi düşlediniz. Hem Allah vergisi yetenekleriniz hem de çocukluğunuzdan bu yana ortaya koyduğunuz dirayetli çalışma ve azminizle bu onura eriştiniz. ve tam 24 yıllık bir hasrete son vererek bu aziz milleti yeniden futbolun en büyük sahnesine 2026 Dünya Kupası'na taşıdınız.

Bu büyük sahneye uzanan yolda takım olarak gösterdiğiniz gayrete hepimiz şahidiz. Şimdi ise tüm dünyanın gözü önünde bu başarıyı daha da ileriye taşıma zamanı. Turnuva boyunca elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza, bizleri gururlandıracağınıza ve hepsinden önemlisi Ay Yıldızlı Bayrağımızı layıkıyla temsil edeceğinize olan inancımız tam.

86 Milyonun kalbi sizlerle atacak. Milletimizin duaları sizinle olacak. Turnuvada elde edeceğiniz derece ne olursa olsun milletimizin sizleri gururla bağrına basacağından emin olun. Milli takımımızın yeteneklerine, takım ruhuna ve mücadele azmine sonuna kadar inanıyorum.

Bu duygularla oyuncularımızın yanı sıra teknik ekibimize, yöneticilerimize ve milli takıma emeği geçen tüm görevlilerimize gönülden başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol yolun sonu kupa olsun inşallah. Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Duran, Milli Takım, Politika, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Takıma Destek Mesajı - Son Dakika

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