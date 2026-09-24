Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Yavaş'ın CHP'den istifasını saygıyla karşıladı - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Yavaş'ın CHP'den istifasını saygıyla karşıladı

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Yavaş\'ın CHP\'den istifasını saygıyla karşıladı
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam etme kararını saygıyla karşıladıklarını belirtti. Çayır, 'Umarız bütün muhalefetin üzerinde birleştiği bir cumhurbaşkanı adayı olur' dedi.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam etme kararını saygıyla karşıladıklarını belirterek, "Umarız bütün muhalefetin üzerinde birleştiği bir cumhurbaşkanı adayı olur" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bağımsızlık ve istiklal anlayışının önemine dikkati çeken Çayır, "Bağımsızlığımızı dedelerimizin, atalarımızın kanları ve canlarıyla elde ettik. Biz, üzerinde bulunduğumuz toprakları vatan kılmak için geçmişimizi feda ettik. Onlar bize öyle bir emanet bıraktılar ki o emanetin timsali bağımsızlığımız, istiklalimiz ve hiç kimseye boyun eğmeden yaşama isteğimizdir" dedi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaşanan gelişmelere değinen Çayır, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif var. Trump, Şahbaz Şerif'e dönerek 'Çok çetin bir adam, çok cesur bir adam, çok iyi bir adam' diye taltif ediyor. Şahbaz Şerif de 'Varlığınızla güç buluyoruz. Siz olmasanız biz ne yaparız' diyor ve Trump sayesinde dünyanın iyiliğe gittiğini, savaşların durduğunu ve kanların önlendiğini ifade ediyor.

Satılık beyinlerin ve satılık kişilerin coğrafyası yoktur. İğdiş edilmiş ve bağımsızlığa düşkün olmayan, bir başkasının varlığıyla varlık kazananların da ne coğrafyası, ne dini ne de milliyeti vardır. Bunlar her yerde vardır. Onun için Trump'ı dost edinenler, Trump'tan övgüler alıp kendilerine gelecek çizenler, ziyandasınız, kaybedenlerdensiniz. Trump'ın övgüleriyle kendilerini var edenler bilmelidir ki tarih onları en derin çukura doğru itmektedir. Tarih sayfalarında bu tür davranış sahiplerinin mezarsızlığı vardır. Hiçbir sayfada, hiçbir sözde, hiçbir dönemde yoklar. Toprak olup gitmişlerdir."

"VATANDAŞLARIN HAKLARI İADE EDİLSİN"

Fon soruşturmasına da değinen Çayır, küçük yatırımcıların mağdur edildiğini belirterek, "Cepleri boşaltılmış vatandaşlarımızın haklarının iade edilmesi gerekmektedir" dedi.

Çayır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam etme kararını saygıyla karşıladıklarını ifade ederek, "Umarız bütün muhalefetin üzerinde birleştiği bir cumhurbaşkanı adayı olur" dedi.

Kaynak: ANKA
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