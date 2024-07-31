Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Çayır'ı İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş ve parti yetkilileri karşıladı.

Daha sonra Müsavat Dervişoğlu ile görüşen Çayır, genel başkanlığa seçilmesinden dolayı kendisine tebriklerini iletti.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Çayır ve beraberindekiler, İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.