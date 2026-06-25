Mimar Sinan'a Aşure İkramı

Mimar Sinan'ın her yıl muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde aşure yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması vasiyeti üzerine, Gürsoy Vakfı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Süleymaniye Camisi önünde öğlen namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın da katılımıyla Mimar Sinan'ın kabri başında dua edildi.

Daha sonra Mimar Sinan'ın vakfiyesinde yer alan vasiyeti gereği, cami önünde protokol üyelerinin de katılımıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Etkinliğe ilişkin gazetecilere açıklama yapan Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, 2007 yılında Süleymaniye Camisi'nin restorasyon çalışması sırasında Mimar Sinan'ın vakfiyesini, amel defterlerini bulduklarını söyledi.

Gürsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir isteği vardı, 'Her muharremin 10'unda cami görevlileri benim adıma bir hatmi şerif okusun, bu hatmi şerifin duasını türbemin başına gelip yerine getirsinler. Ardından da fakir fukaraya, garip gurebaya yemek dağıtılsın.' Biz bu vakfeyi bulunca besmele çektik, başladık. 16. yılı hamdolsun bugün bitirdik. Çevredeki vatandaşlarımız, camimizin cemaati, eş dostumuz, Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri ve bu vakfiyeyi buluşturup mütevazı bir programı yerine getirmeye çalışıyoruz."

Fatih Belediye Başkanı Turan ise Aşure Günü vesilesiyle Mimar Sinan'ın İstanbul'daki en önemli eseri Süleymaniye Camisi'nin gölgesinde olduklarını dile getirdi.

Aşure Günü'nün tarih boyunca toplumsal gelenekte önemli yeri olduğunu belirten Turan, böylesine önemli bir eseri şehre inşa eden Mimar Sinan'ın mezarında, onun vasiyeti gereği aşure töreni yaptıklarını kaydetti.

Turan, "Gürsoy Vakfı burada sağ olsun. Uzun yıllardır Mimar Sinan'ın bu vasiyetini, kabri şerifinin de olduğu, hemen onun yanı başında, bölgede yaşayan insanlara dağıtımı yapılıyor. Hem bu vasiyeti yerine getiriyor hem anmış oluyoruz bu vesileyle." dedi.