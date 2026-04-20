Mimar Sinan Anısına Teknik Gezi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mimar Sinan Anısına Teknik Gezi

20.04.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bigadiç'te Mimar Sinan için düzenlenen gezi, tarihi yapılar üzerine incelemeler gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi tarafından, Mimar Sinan'ın vefatının 438'inci yılı dolayısıyla tarihi yapılara teknik gezi düzenlendi.

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden yaklaşık 60 öğrenci ve akademisyenin katıldığı programda, ilçedeki Osmanlı klasik dönemi ve Orta Çağ eserleri incelendi.

Gezinin ilk durağı olan Kasım Paşa Camisi ve Hamamı'nda saha analizi yapan heyet, yapının mimari kurgusu ve günümüzdeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İncelemelerin ardından, Kasım Paşa Camisi'nin aslına uygun restore edilmesi konusunda bilgi aldı.

Daha sonra Bigadiç Kalesi'ne geçen katılımcılar, sur duvarları ve kalenin Orta Çağ savunma mimarisini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Program, mimarlık mesleğinin etik değerleri ve tarihi eserleri koruma bilincinin ele alındığı "Ben Mimar Sinan" başlıklı söyleşi ile sona erdi.

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesinden yapılan açıklamada, akademik bilginin saha deneyimiyle birleştirilmesinin kültürel mirasa sahip çıkmada kilit rol oynadığı belirtilerek, programa destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bigadiç Belediyesi ve üniversite yönetimine teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Mimar Sinan, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:52:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.