Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Mimar Sinan Anıldı, Tarihi Değerler Korunuyor

09.04.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokol, Mimar Sinan'ın doğduğu yer olan Ağırnas Mahallesi'nde düzenlenen anma programında bir araya geldi. Etkinlikte mehteran konseri ve şiirler sunuldu, Mimar Sinan'ın eserleri ve kültürel değerler vurgulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü, Mimar Sinan'ın doğduğu yer olan Ağırnas Mahallesi'nde düzenlenen anma programına katıldı. Mimar Sinan'ı Anma Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşen tören, yoğun katılımla Ağırnas Neslihan Parkı'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mehteran konseri ve şiirler sunuldu.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın Kayseri ve Ağırnas için büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, onun eserlerinin dünyaya Osmanlı'nın haşmetini yansıttığını belirtti. Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın sadece bir mimar olmadığını, çok yönlü bir deha olduğunu ifade etti. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilen Mimar Sinan Evi'nin müze olarak hayata geçirildiğini ve Mimar Sinan Kent Müzesi projesinin devam ettiğini açıkladı.

Büyükkılıç, sivil mimari örneklerinin restorasyonuna destek vereceklerini belirterek, tarihi değerleri koruma çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Vali Çiçek ise Mimar Sinan'ın hemşehrisi olmanın gurur verici olduğunu dile getirdi. Etkinlik sonrasında protokol, Mimar Sinan Evi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve Ağırnas Kadın Kooperatifi'nde üreten kadınlarla bir araya geldi. Ayrıca, tarihi Çevreş Değirmeni'nde restorasyon çalışmaları yerinde gözlemlendi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 19:12:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.