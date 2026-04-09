Kayseri'de Mimar Sinan Anıldı, Tarihi Değerler Korunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü, Mimar Sinan'ın doğduğu yer olan Ağırnas Mahallesi'nde düzenlenen anma programına katıldı. Mimar Sinan'ı Anma Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşen tören, yoğun katılımla Ağırnas Neslihan Parkı'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mehteran konseri ve şiirler sunuldu.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın Kayseri ve Ağırnas için büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, onun eserlerinin dünyaya Osmanlı'nın haşmetini yansıttığını belirtti. Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın sadece bir mimar olmadığını, çok yönlü bir deha olduğunu ifade etti. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilen Mimar Sinan Evi'nin müze olarak hayata geçirildiğini ve Mimar Sinan Kent Müzesi projesinin devam ettiğini açıkladı.

Büyükkılıç, sivil mimari örneklerinin restorasyonuna destek vereceklerini belirterek, tarihi değerleri koruma çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Vali Çiçek ise Mimar Sinan'ın hemşehrisi olmanın gurur verici olduğunu dile getirdi. Etkinlik sonrasında protokol, Mimar Sinan Evi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve Ağırnas Kadın Kooperatifi'nde üreten kadınlarla bir araya geldi. Ayrıca, tarihi Çevreş Değirmeni'nde restorasyon çalışmaları yerinde gözlemlendi.