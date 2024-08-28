Mimar Sinan'ın Son Eseri Valide-i Atik Camisi'nin Halıları Manisa'da Dokundu

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??????? Mimar Sinan'ın son eseri olan İstanbul'daki Valide-i Atik Camisi'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde mimariye uygun olarak dokunarak döşemesi yapıldı.

Cami ve otel halıcılığının önemli merkezlerinden olan Demirci'de tarihi camilerin halıları mimariye uygun desenlerle hazırlanıyor.

Bu kapsamda İstanbul'da bulunan tarihi Valide-i Atik Camisi'nin halıları da Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İznik çinilerindeki Rümi desenlerinden esinlenerek dokundu.

Halıları dokuyan firmanın yöneticisi Mustafa Özkul yaptığı açıklamada, desinatörlerin Valide-i Atik Camisi halısı özel çalışma yürüttüğünü, 3 aylık iş programıyla yüzde 100 yün olmak üzere 900 metrekare halı dokuduklarını ifade etti.