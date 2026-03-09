Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri Öğrencileri, Geçmişe Yolculuk Yaptı - Son Dakika
Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri Öğrencileri, Geçmişe Yolculuk Yaptı

09.03.2026 16:03
Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri öğrencileri, Kuvayi Milliye Anı Evi, Efeler Tarih Evi ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini yakından tanıdı. Öğrenciler, Kurtuluş Savaşı dönemine ait belgeleri inceleyerek, Aydın'ın kültürel mirasını öğrenme fırsatı buldu.

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri öğrencilerine yönelik düzenlenen gezi programının ilk durağı olan Kuvayı Milliye Anı Evi'nde öğrenciler, Kurtuluş Savaşı dönemine ait fotoğraflar, belgeler ve objeleri inceleme fırsatı buldu. Merkezde görevli yetkililer, çocuklara Aydın'da işgale karşı başlatılan direnişi, Kuvayımilliye kahramanlarını ve milli mücadelenin önemini anlattı.

Döneme ait eşyalar ve canlandırmalar sayesinde minikler, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini yakından tanıdı. Merkezde sergilenen eserler, ziyaretçilere Türk milletinin işgale karşı verdiği destansı mücadeleyi görsel ve dijital anlatımlarla aktarıyor.

Program kapsamında öğrenciler daha sonra Efeler Tarih Evi'ni ziyaret etti. Burada Aydın'ın geçmişine ışık tutan fotoğraflar, videolar ve geleneksel objeler incelendi. Kentin geçmişine ilişkin bilgi alan çocuklar, yaşadıkları yerin kültürel mirasını öğrenme fırsatı buldu.

Gezi programının son durağı ise Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi oldu. Merkezde düzenlenen etkinlikler ve sergiler ile ilgili bilgi alan öğrenciler, Cumhuriyet değerleri ve Aydın'ın tarihsel önemine ilişkin yetkililerden tarafından bilgilendirildi. Kültür merkezinin geçmişten bugüne kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yaptığı da çocuklara anlatıldı.

Ziyaret boyunca minik öğrencilerin heyecanı ve merakı dikkati çekerken, öğretmenler bu tür gezilerin çocukların tarih bilinci kazanmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla müzeleri gezen çocuklar, hem eğlendi hem de öğrendi.

Çocukların aileleri de düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.