Minibüs Çocuğa Çarptı, Yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşakta Nihat K'nin kullandığı 57 ABS 979 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan E.G'ye (12) çarptı.
Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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