Minibüs Durağında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'da minibüs durağında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Durak Başkanı Osman Bulaş hayatını kaybetti, 1 şoför ise yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Dörtyol Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Kampüsü arkasında bulunan Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı Uydukent Durak Başkanlığı'na ait konteynerde meydana geldi. Birden fazla araçla gelen kimliği belirsiz kişiler ile Durak Başkanı Osman Bulaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile pompalı tüfekle ateş edilen Osman Bulaş vuruldu. Yaşanan arbedede ayrıca bir minibüs şoförü yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede, Osman Bulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs şoförü ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.