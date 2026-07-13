Minibüs Durağında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da minibüs durağında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dörtyol Mahallesi Uydukent Minibüs Durağı'nda silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan durak başkanı Osman Bulaş ile İsmail Ç. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı Bulaş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, minibüs durağında incelemelerini sürdürüyor.