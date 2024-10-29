Minibüs Park Halindeki Araca Çarptı

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Başakşehir'de minibüsün market önündeki otomobile, sürücüsü binmek üzereyken çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde marketten çıkan bir kişi, aracına binmek üzereyken, hızla yaklaşan minibüsü görünce durdu.

Minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu iki araçta hasar oluştu.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Market işletmecisi Selda Alver, "Arkadaşımızın 5 saniye ile hayatı kurtuldu. Bu caddede sürekli kaza oluyor. Ölümlerle sonuçlanabiliyor. Sürekli yetkililere şikayette bulunmamıza rağmen bir çözüm üretilmedi. Dükkanımıza da daha önce araç daldı. Biz de endişe içindeyiz. Artık burada bir önlem alınmasını istiyoruz." dedi.