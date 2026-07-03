Minibüs Sürücüsünü Öldüren Tır Şoförüne 16 Yıl 5 Ay Hapis Cezası

Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü tabancayla öldüren tutuklu tır şoförü, 16 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adem T. ile maktul Can Yüce'nin müşteki babası Cuma Yüce ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, 2 Aralık 2022'de Kozan Caddesi'nde Yüce ile Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle kavga çıktığını belirtti.

Sanığın, kendisine yönelik saldırıyı bertaraf etmek için tabancasıyla bir el ateş ettiğini anlatan savcı, Adem T'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Adem T. ise olayda öldürme kastının olmadığını savunarak, "Böyle bir olayın meydana gelmesini asla istemezdim. Maktule hakaret etmedim. Tehdit içerikli olduğu belirtilen sözlerim ise maktulü kooperatif başkanına şikayet edeceğime yöneliktir. Ruhsatsız silahı da şoför olmam nedeniyle kendimi korumak amacıyla almıştım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cuma Yüce ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık oğlumu tabancayla öldürdü. Hastaneye dahi götürmedi, sağlık ekiplerine haber vermedi. Belki hastaneye götürseydi oğlum yaşayabilirdi. Şikayetçiyim ve cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "tehdit" suçlarından 16 yıl 5 ay hapis ve 600 lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde 2 Aralık 2022'de kavga ettiği yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan tır şoförü Adem T. tutuklanmıştı.