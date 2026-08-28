Minibüsün Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Minibüsün Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Minibüsün Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Antalya'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk, hastanede kurtarılamadı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde M.Ş.'nin geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan oğlu 1,5 yaşındaki Yakup Emir Şahin hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş., evinin önünde servis minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada oğlu Yakup Emir Şahin'e çarptı. Aracın altında kalan çocuk, ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Şahin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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