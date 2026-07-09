Minibüsün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpması sonucu bir yayanın hayatını kaybettiği kazanın araç kamerasınca kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda 7 Temmuz'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (22), Mehmet L. (45) idaresindeki minibüsün çarptığı kaza, araç içi kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, söz konusu minibüsün bulvarda, önündeki otomobili solladığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a çarptıktan sonra uzaklaşması yer aldı.

Olay

Mehmet L. idaresindeki 01 M 0568 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, 7 Temmuz'da Bülent Angın Bulvarı'nda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a çarpmış, hastaneye kaldırılan Elsun kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince yakalanan sürücü tutuklanmıştı.

Öte yandan 2,63 promil alkollü olduğu tespit edilen Mehmet L'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuş, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "alkollü araç kullanmak" ve "kaza yerini terk etmek" maddelerinden 100 bin lira ceza kesilmişti.