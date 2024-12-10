Minik Balerinler Çankaya'da Büyüyor

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Özdağ\'dan "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde bale eğitimi alan minikler, balerin olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği projelerle her yaştan Çankayalıya hizmet sunan Çankaya Belediyesi, geleceğin balerinlerini yetiştiriyor. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde bale eğitmeni Nehir Işıl Zingi önderliğinde eğitim alan çocuklar, keyifli ve öğretici zaman geçirme imkanı buluyor.

Tamamı ücretsiz olan kurslara katılan 5-8 yaş arası 60 minik balerin 4'erli grup halinde çalışmalarını sürdürüyor. Cuma ve pazar günleri 1'er saat olmak üzere temel bale eğitimi, duruş eğitimlerini alan çocuklara aileleri de büyük destek veriyor.