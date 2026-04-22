Minik Başkan Elisa\'dan 23 Nisan Mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alemdar, 23 Nisan'da Yazlık İlkokulu öğrencilerine başkanlık makamını devretti. Elisa projeleri denetledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yazlık İlkokulu öğrencilerini başkanlık makamında misafir etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle özel olarak ilgilenen Alemdar, Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık makamını 3. sınıf öğrencisi Elisa Çapanoğlu'na devretti.

Minik başkan, görevi devralmasının ardından Büyükşehir'in ilerleyen mesai sürecini denetledi, projeleri inceledi ve bazı talimatlar verdi.

Elisa, belediyenin okul içi ve çevresinde hizmet veren birimlerine çalışmaların geliştirilmesi, sportif ve sosyal alanların çoğaltılması ve geliştirilmesi konusunda talimat iletti.

Elisa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyadaki tüm çocuklara huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, böylesine anlamlı günde geleceğin teminatı çocuklarla bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Alemdar, gelecekte bu makamları devralacak çocukların, aynı liyakat ve samimiyetle bu görevi sürdüreceklerine inandığını belirterek, "Sizler bu ülkenin umudu ve yarınların mimarlarısınız. Hayal kurmaktan, öğrenmekten ve üretmekten asla vazgeçmeyin. Bizler, sizlerin en iyi şartlarda yetişmesi, kendinizi özgürce ifade edebilmeniz ve potansiyelinizi gerçekleştirebilmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, umut dolu yarınlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Başer, Yazlık İlkokulu Müdürü İbrahim Yılmaz ve öğretmen Merve Toprak da yer aldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 17:33:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.