Minik eller atıkları adeta sanat eserlerine dönüştürdü - Son Dakika
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Minik eller atıkları adeta sanat eserlerine dönüştürdü

Sivas'ta ilkokul öğrencileri tarafından düzenlenen 'Çevre Şenliği'nde çocuklar, antik vazo, ayakkabı, mavi kapak dönüşüm sergisi ve geri dönüşüm defilesi yaparak atıkları sanat eserlerine dönüştürdüler. Sınıf öğretmeni Dilşat Kılıç, etkinliğin daha sürdürülebilir bir gelecek için tasarlandığını belirtti ve çocuklara çevre bilincini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

04.06.2024 11:40
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Minik eller atıkları adeta sanat eserlerine dönüştürdü

Sivas'ta ilkokul öğrencileri 'Çevre Şenliği' düzenledi

SİVAS - Sivas'ta "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri tarafından 'Çevre Şenliği' yapıldı.

Sivas'ta Şehit Hamit Kandur İlkokulu tarafından daha sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak adına 'Çevre Şenliği' düzenledi. Düzenlenen şenlikte çocuklar; antik vazo, ayakkabı, mavi kapak dönüşüm sergisi, geri dönüşüm defilesi yaparak adeta atıkları sanat eserlerine dönüştürdüler. Daha sürdürülebilir bir gelecek için çocuklarla bütün okul olarak bu programı hazırladıklarını belirten sınıf öğretmeni Dilşat Kılıç, "Daha yaşanabilir bir dünya ve daha güzel bir gelecek bırakmak için bu etkinliği tasarladık" dedi.

"Çevreye daha duyarlı, daha bilinçli hale gelsinler"

Çocuklara, çevre bilincini aşılayarak onlara en güzel mirası bıraktıklarını ifade eden Kılıç, "Çocuklarla birlikte serbest etkinlik içerisinde özellikle de geri dönüşüm ayakkabıları yaptık. Kıyafetler, vazolar, oyuncaklar tasarladık. Buradaki tüm ürünleri tamamen çocukların kendi hayal dünyalarına bıraktık aslında. Dedik ki bu ayakkabıları nasıl daha farklı kullanabiliriz? Onlar da önce portatif olarak çizimlerini yaptılar. Daha sonraki süreçte de kendi ürünlerini tasarlamış oldular. Bu süreçte çevreye daha duyarlı hale geldiler. Derslerde kazanım olarak bunu veriyoruz. Ama maalesef iş davranış boyutuna geçmediği için ilerleyen yaşlarda sıkıntı olabiliyor. Biz istedik ki bunu daha yakın bir zamanda çocuklara kazandıralım. Bunu da eğlenceli bir şekilde verelim ki unutmasınlar. Çevreye daha duyarlı, daha bilinçli hale gelsinler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas, Sanat, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik eller atıkları adeta sanat eserlerine dönüştürdü - Son Dakika

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