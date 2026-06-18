Fil Ailesinin Neşesi Ege 5 Yaşına Girdi - Son Dakika
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Fil Ailesinin Neşesi Ege 5 Yaşına Girdi

18.06.2026 12:06  Güncelleme: 12:59
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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan Türkiye'nin tek fil ailesinin en küçük üyesi Ege, 5'inci yaşını meyvelerden hazırlanan özel pastayla kutladı. Enerjisi ve oyunlarıyla kutlamaya renk katan minik fil, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

(İZMİR) - İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan Türkiye'nin tek fil ailesinin en küçük üyesi Ege, 5'inci yaşını meyvelerden hazırlanan özel pastayla kutladı. Enerjisi ve oyunlarıyla kutlamaya renk katan minik fil, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan Türkiye'nin tek fil ailesinin en küçük üyesi Ege, 5'inci yaşını renkli görüntüler eşliğinde kutladı. Fil ailesinin anne ve babası Begümcan ile Winner'ın üçüncü yavrusu olan minik fil için meyvelerden özel bir doğum günü pastası hazırlandı.

Pastasının tadını çıkaran Ege, enerjisi ve neşeli tavırlarıyla kutlamanın yıldızı oldu. Kutlama boyunca bir an olsun yerinde durmayan Ege, annesi Begümcan ve kardeşleriyle birlikte koşup oynayarak keyifli anlar yaşadı. Enerjisiyle dikkat çeken minik fil, zaman zaman yaptığı oyunlarla ailesini de hareketlendirdi. Yeni yaşına sevgi dolu bir ortamda adım atan Ege, ortaya sıcak ve renkli görüntüler çıkardı. Doğal Yaşam Parkı'nın en sevilen sakinlerinden biri olan minik fil, 5'inci yaşında da neşesiyle ilgi odağı olmayı sürdürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fil Ailesinin Neşesi Ege 5 Yaşına Girdi - Son Dakika

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