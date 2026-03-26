Van'ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, okul öncesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Sahilkent Anaokulu öğrencileri, "Minik Kalplerden Büyük Davet" projesi kapsamında hazırladıkları davetiyeleri kurum amirlerine gönderdi.

Davetiyeleri teslim alan Kaymakam Karaloğlu ve kurum amirleri, okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Okul müdürü Mustafa Coşkun, proje sayesinde protokol üyelerini okulda ağırladıklarını söyledi.

Coşkun, "Öğrencilerimiz, kurumlara birer resim gönderdiler. İlçe protokolü okulumuza teşrif ettiler ve çocuklarımızla bayramlaştılar. Bu bayramlaşmayla çocuklarımız çok mutlu oldular." dedi.

Davet üzerine geldiği okulda çocuklarla etkinlik yapan polis memuru Berna Güven de "Minik kalplerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bayramlar sevginin, muhabbetin, bir arada olmanın en yoğun yaşandığı günlerdir. Biz de minik çocuklarımızla bir arada olduğumuz için, onların yüzlerini güldürebildiğimiz için büyük motivasyon duyuyoruz." diye konuştu.