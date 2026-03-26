Minik Kalplerden Büyük Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Minik Kalplerden Büyük Davet

Minik Kalplerden Büyük Davet
26.03.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciş Kaymakamı, anaokulu öğrencileriyle buluşup bayramlaşarak mutluluk paylaştı.

Van'ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, okul öncesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Sahilkent Anaokulu öğrencileri, "Minik Kalplerden Büyük Davet" projesi kapsamında hazırladıkları davetiyeleri kurum amirlerine gönderdi.

Davetiyeleri teslim alan Kaymakam Karaloğlu ve kurum amirleri, okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Okul müdürü Mustafa Coşkun, proje sayesinde protokol üyelerini okulda ağırladıklarını söyledi.

Coşkun, "Öğrencilerimiz, kurumlara birer resim gönderdiler. İlçe protokolü okulumuza teşrif ettiler ve çocuklarımızla bayramlaştılar. Bu bayramlaşmayla çocuklarımız çok mutlu oldular." dedi.

Davet üzerine geldiği okulda çocuklarla etkinlik yapan polis memuru Berna Güven de "Minik kalplerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bayramlar sevginin, muhabbetin, bir arada olmanın en yoğun yaşandığı günlerdir. Biz de minik çocuklarımızla bir arada olduğumuz için, onların yüzlerini güldürebildiğimiz için büyük motivasyon duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik Kalplerden Büyük Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 13:08:15. #7.13#
SON DAKİKA: Minik Kalplerden Büyük Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.