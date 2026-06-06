Minik Kaşifler Uzayı Keşfediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Minik Kaşifler Uzayı Keşfediyor

06.06.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, VR ile uzayı keşfetti ve gökyüzünü gözlemledi.

Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Trakya Minik Kaşifler Bilim ve Oyun Şenliği" kapsamında "Gökyüzü Kaşifleri Gece Mesaisinde" etkinliği gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu ile Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, sanal gerçeklik teknolojisiyle uzayın derinliklerine yolculuk yaptı.

VR gözlükleriyle güneş sistemini inceleyen çocuklar, gezegenleri yakından tanıma ve uzay araçlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğin devamında Eğitim Fakültesi Kampüsü Anaokulu Bahçesi'nde teleskoplarla gökyüzü gözlemleri gerçekleştirildi. Uzmanlar eşliğinde ay, parlak gezegenler ve yıldızları inceleyen katılımcılar, gökbilimin temel konularına ilişkin bilgi aldı.

Stellarium Mobile destekli planetaryum sunumlarında takım yıldızları tanıtılırken, gökyüzündeki önemli gök cisimleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Bilimsel merakı teşvik etmek ve çocukları erken yaşta bilimle buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, ailelerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şenliğe Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik Kaşifler Uzayı Keşfediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü, kongreye ara verildi
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü, kongreye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:19:53. #7.12#
SON DAKİKA: Minik Kaşifler Uzayı Keşfediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.