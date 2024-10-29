Minik Öğrenciler Kaymakam'ı Ziyaret Etti

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Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Anaokulunun minik öğrencileri, okul müdürü ve sınıf öğretmenleri eşliğinde Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Osmaneli Anaokulu Müdürü Süheyla Gül Korkut ve sınıf öğretmenleri eşliğinde Kaymakam Yüksel Ünal'ı Makamında ziyaret eden minik öğrenciler ziyaret sırasında kendi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla el emekleri ile yaptıkları Türk Bayrağını teslim etti.

Kaymakam Ünal, öğrencilerin anlamlı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.