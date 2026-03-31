Minik Öğrencilerden Jandarmaya Sevgi Mektupları

31.03.2026 11:03
Giresun'daki öğrenciler, Siirt Jandarma Komutanlığı'na duygu dolu mektuplar gönderdi.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Giresun Merkez Abacıbükü İlkokulu öğrencilerinin "Kahraman Mehmetçiklere Sevgi Mektubu" etkinliği kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personele mektup gönderdiği belirtilerek, "Personelimiz tarafından büyük bir gurur ve mutlulukla okundu, kalplerin eksik kalan yarısı da aynı duygu ve düşüncelerle doldurularak minik yüreklere cevap verildi" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından "Bir kalbin iki yarısı: öğrenciler ve Jandarma" başlıklı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Giresun Merkez Abacıbükü İlkokulu'nun yürekleri vatan sevgisiyle dolu minikleri, 'Kahraman Mehmetçiklere Sevgi Mektubu' etkinliği kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığımızda görev yapan personelimize anlamlı mektuplar gönderdi. Öğretmenlerinin desteğiyle hazırlanan mektuplarda çizdikleri kalplerin bir yarısını kendileri dolduran öğrencilerimiz, diğer yarısını ise rol model olarak gördükleri kahraman Jandarma personelimizin tamamlamasını istedi. Vatan ve bayrak sevgisiyle yazılan bu duygu dolu mektuplar, personelimiz tarafından büyük bir gurur ve mutlulukla okundu; kalplerin eksik kalan yarısı da aynı duygu ve düşüncelerle doldurularak minik yüreklere cevap verildi."

Kaynak: ANKA

Jandarma, Güvenlik, Giresun, Güncel, Siirt, Son Dakika

