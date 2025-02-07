Minik Ömer'in Hayali Gerçek Oldu: İtfaiye Eri Oldu! - Son Dakika
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Minik Ömer'in Hayali Gerçek Oldu: İtfaiye Eri Oldu!

Eskişehir'deki birinci sınıf öğrencisi Ömer Ateş, yazdığı mektup ile itfaiye eri olma isteğini Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye iletti. İtfaiye ekiplerinin ziyaret ettiği okulda hayalleri gerçek olan Ömer, itfaiyecilik mesleğini öğrenme fırsatı buldu.

07.02.2025 14:27
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektubunu yazan ve "Ateş savaşçısı olmak istiyorum" diyen birinci sınıf öğrencisi Ömer Ateş'in isteğini geri çevirmedi. Ömer, bir günlüğüne itfaiye eri oldu.

Yangınla mücadeleden denetimlere, arama kurtarma faaliyetlerinden afet anında diğer kentlere desteğe önemli çalışmalar yapan EBB İtfaiye Dairesi ekipleri, özel bir ziyaret için 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Metin Sönmez İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğretmenlerinin, okuma yazmayı öğrendikten sonra okuma sevinçlerini yazarak paylaşabileceklerini söylemesi üzerine ilk mektubunu Başkan Ünlüce'ye yazan Ömer Ateş ve arkadaşları, itfaiye ekiplerini okullarında görünce büyük sevinç yaşadı. Mektubunda "Ateş savaşçısı olmak istiyorum. Yangında, canlılar zarar görmesin diye sizin gibi hemen yetişmek istiyorum" diyen minik Ömer'in hayalleri gerçek oldu.

Ömer'in mektubuna kayıtsız kalamadıklarını belirten ve Başkan Ünlüce'nin selamlarını ileten İtfaiye Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, "Ömer bize mektubunda duygularını anlatmış. Bu bizim için sadece bir mektup değil. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin eğitime ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bizler itfaiye teşkilatı olarak sadece yangınlar ya da arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmuyor, kamu kurum kuruluşlarımızda, okullarımızda eğitimler veriyoruz" dedi.

Ömer Ateş de "İtfaiyeci abilerimizi, ablalarımızı okulumuzda görünce çok mutlu oldum. Bize itfaiye mesleğini anlattılar, itfaiye aracına bindim. Çok heyecanlandım. Ayşe Başkan'ımıza itfaiyecileri bize gönderdiği için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" diye konuştu.

Ateş'in hayallerinin gerçekleşmesinin ardından itfaiye ekipleri, öğrencilere yangın eğitimi vererek, tatbikat yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Minik Ömer'in Hayali Gerçek Oldu: İtfaiye Eri Oldu! - Son Dakika

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