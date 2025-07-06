Minik Sanatçılar Akşehir\'de Büyüledi

66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında Gazi İlkokulu'nda düzenlenen Çocuk Atölye Çalışmaları, miniklerin yüzünü güldürdü.

Etkinliklerde çocuklar, kum boyama, bez çanta boyama ve ebru sanatı gibi yaratıcı atölyelerde hayal güçlerini özgürce kullanarak eğlenceli vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan atölyelerde çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Her yaş grubundan çocuğun katılabildiği atölyeler, özellikle 4 yaş ve üzeri minik sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Gazi İlkokulu'nda kurulan etkinlik alanı, ailelerin de çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirebileceği keyifli bir buluşma noktası haline geldi.