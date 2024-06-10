Minik serçe yavrusuna şefkatli eller uzandı - Son Dakika
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Minik serçe yavrusuna şefkatli eller uzandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Erzurum kent merkezinde yuvadan düşen bir serçe yavrusuna sahip çıkarak onu yuvasına bıraktı. Yapılan muayenelerde yavrunun sağlıklı olduğu belirlendi ve doğal yaşam alanına geri dönmesi sağlandı.

10.06.2024 09:37
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Minik serçe yavrusuna şefkatli eller uzandı

ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri bir serçe yavrusuna sahip çıktı ve onu yuvasına bıraktı.

Özellikle bölgedeki yaban hayvanları başta olmak üzere kendilerine ulaşan hayvanlara ayrım yapmada sahip çıkan ve onlara gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra doğal yaşam alanlarına kavuşturan Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü bu kez bir serçe yavrusuna el uzattı. Erzurum kent merkezinde yuvadan düşen serçe yavrusu veteriner hekim tarafından teslim alındı. Muayeneleri yapılan yavru serçede herhangi bir sağlık problemi olmadığının teşhisi veteriner hekimi tarafından yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Bakım beslemesi yapılıp düştüğü yuvanın tespit edilmesi ile yavru tekrardan yuvasına bırakıldı. Tüyleri kadar ömrü olması dileğiyle" denildi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik serçe yavrusuna şefkatli eller uzandı - Son Dakika

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