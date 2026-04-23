Minik Vali Esma, Güvenlik Tedbirleri İçin Talimat Verdi

TOKAT'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencisi Esma Selvi Yıldız temsili olarak bir günlüğüne vali oldu. Minik vali, özellikle okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması yönünde talimat verdi.

Karşıyaka İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Esma Selvi Yıldız, etkinlik kapsamında Tokat Valiliği makamına geçti. Yıldız'ı, Tokat Valisi Abdullah Köklü karşıladı. Makam koltuğuna oturan Yıldız, şehir yönetimine ilişkin görüş ve taleplerini dile getirdi. Son günlerde yaşanan bazı olaylar nedeniyle okula gitmekten endişe duyduğunu ifade eden Yıldız, "güvenli şehir" anlayışının güçlendirilmesini istedi. Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirten Yıldız, ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilerek desteklenmesi yönünde ilgili birimlere talimat verdi. Valilik Özel Kalem Müdürü Numan Karlı, minik valinin talimatlarını not alarak ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı. Ziyarette konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü ise bu tür temsili görevlerin çocukların özgüven kazanması ve devlet yönetimini yakından tanımaları açısından önemli olduğunu belirtti. Köklü, Tokat genelinde güvenlik başta olmak üzere gerekli tedbirlerin kurumlar arası iş birliğiyle sürdürüldüğünü ifade etti.

Haber: Yaşar Erkan İÇEN/TOKAT-DHA