Minik Vali Esma, Güvenlik Tedbirleri İçin Talimat Verdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 23 Nisan etkinliğinde Esma Selvi Yıldız bir günlüğüne vali oldu, güvenlik önlemleri istedi.

TOKAT'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencisi Esma Selvi Yıldız temsili olarak bir günlüğüne vali oldu. Minik vali, özellikle okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması yönünde talimat verdi.

Karşıyaka İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Esma Selvi Yıldız, etkinlik kapsamında Tokat Valiliği makamına geçti. Yıldız'ı, Tokat Valisi Abdullah Köklü karşıladı. Makam koltuğuna oturan Yıldız, şehir yönetimine ilişkin görüş ve taleplerini dile getirdi. Son günlerde yaşanan bazı olaylar nedeniyle okula gitmekten endişe duyduğunu ifade eden Yıldız, "güvenli şehir" anlayışının güçlendirilmesini istedi. Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirten Yıldız, ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilerek desteklenmesi yönünde ilgili birimlere talimat verdi. Valilik Özel Kalem Müdürü Numan Karlı, minik valinin talimatlarını not alarak ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı. Ziyarette konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü ise bu tür temsili görevlerin çocukların özgüven kazanması ve devlet yönetimini yakından tanımaları açısından önemli olduğunu belirtti. Köklü, Tokat genelinde güvenlik başta olmak üzere gerekli tedbirlerin kurumlar arası iş birliğiyle sürdürüldüğünü ifade etti.

Haber: Yaşar Erkan İÇEN/TOKAT-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, 23 Nisan, Güvenlik, Güncel, Tokat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 14:05:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.