Minikler AKOM\'da deprem bilinci için düdük çaldı

Minikler bu kez deprem bilinci için düdük çaldı

ADANA - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreme Adana'da yakalanan minikler AKOM merkezinde deprem bilinci edinmek için bilgi alıp düdük çaldı.

Kozan'da kurulan Afet Koordinasyon Merkezi minik ziyaretçilerini ağırladı. 100. Yıl Anaokulu öğrencilerine AKOM'da deprem ve afet sırasında yapılması gerekenler konusunda eğitimi verildi. AKOM'da afet kurulunun koltuklarına geçen minikler deprem, sel ve afet anında yapılması gerekenler konusunda hazırlanan sinevizyon gösterimi ile "Çök Kapan, Tutun" tatbikatını gerçekleştirdi. AKOM Müdürü Ali Güven, öğrencilerle afet farkındalığı için bir araya geldiklerini kaydederek "AKOM'u 6 Şubat depreminin ardından Kozan Belediyesi öncülüğünde kurduk. Türkiye'de 16. merkez olduk. Teknik ve donanım olarak afet öncesi ile sonrası için çalışmalar yapıyoruz. Afet öncesi tedbirler ile ilçemizdeki eksiklikleri önceden tespit ve müdahalesine destek oluyoruz. En son 25 Temmuz'da depremin merkezi olan Minnetli'de konteyner kurulumunu sürdürüyoruz. Bugünde miniklerimiz ile bir araya geldik" dedi.

100. Yıl ilköğretim Okulu öğrencilerinin ziyaret ettiği merkezde minikler çök kapan tutun tatbikatını yaparken deprem, yangın ve kazalara karşı bilinçlendirildi.

Öğrenciler merkezde depreme karşı bilgilendiklerini ifade etti.