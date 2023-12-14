 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Minikler AKOM'da deprem bilinci için düdük çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Minikler AKOM'da deprem bilinci için düdük çaldı

Adana'da 6 Şubat depremini yaşayan minikler, AKOM merkezinde deprem bilinci edinmek için eğitim aldı ve düdük çaldı. Kozan'da kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden 100. Yıl Anaokulu öğrencileri, deprem ve afet durumunda yapılması gerekenleri öğrendi ve tatbikat gerçekleştirdi. Minikler, AKOM Müdürü Ali Güven ile bir araya gelerek afet farkındalığı konusunda bilgilendirildi.

Minikler AKOM\'da deprem bilinci için düdük çaldı
14.12.2023 - 23:48,
Abone Ol

Minikler bu kez deprem bilinci için düdük çaldı

ADANA - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreme Adana'da yakalanan minikler AKOM merkezinde deprem bilinci edinmek için bilgi alıp düdük çaldı.

Kozan'da kurulan Afet Koordinasyon Merkezi minik ziyaretçilerini ağırladı. 100. Yıl Anaokulu öğrencilerine AKOM'da deprem ve afet sırasında yapılması gerekenler konusunda eğitimi verildi. AKOM'da afet kurulunun koltuklarına geçen minikler deprem, sel ve afet anında yapılması gerekenler konusunda hazırlanan sinevizyon gösterimi ile "Çök Kapan, Tutun" tatbikatını gerçekleştirdi. AKOM Müdürü Ali Güven, öğrencilerle afet farkındalığı için bir araya geldiklerini kaydederek "AKOM'u 6 Şubat depreminin ardından Kozan Belediyesi öncülüğünde kurduk. Türkiye'de 16. merkez olduk. Teknik ve donanım olarak afet öncesi ile sonrası için çalışmalar yapıyoruz. Afet öncesi tedbirler ile ilçemizdeki eksiklikleri önceden tespit ve müdahalesine destek oluyoruz. En son 25 Temmuz'da depremin merkezi olan Minnetli'de konteyner kurulumunu sürdürüyoruz. Bugünde miniklerimiz ile bir araya geldik" dedi.

100. Yıl ilköğretim Okulu öğrencilerinin ziyaret ettiği merkezde minikler çök kapan tutun tatbikatını yaparken deprem, yangın ve kazalara karşı bilinçlendirildi.

Öğrenciler merkezde depreme karşı bilgilendiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Kozan, Adana, AKOM, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minikler AKOM'da deprem bilinci için düdük çaldı - Son Dakika


00:21
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu

Son Dakika
00:21 Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 00:41:49. #1.11#
SON DAKİKA: Minikler AKOM'da deprem bilinci için düdük çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement