Miniklerden Çevre Bilinci Tiyatrosu - Son Dakika
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Miniklerden Çevre Bilinci Tiyatrosu

20.06.2026 11:12
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Antalya'da 19 anaokulu öğrencisi, 'Son Tohum' adlı çevre bilinci temalı oyunu sahneye koydu.

Antalya'da 4-5 yaşlarındaki 19 anaokulu öğrencisi, çevre bilinci temalı "Son Tohum" adlı tiyatro oyununu yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından Devlet Tiyatroları sahnesine taşıdı.

Kepez'deki Sunay-Gönül-Türkan-Saadet Saygan Kardeşler-5 Anaokulu'nda, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Devlet Tiyatrosu işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, okul öncesi çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla "Son Tohum" oyunu sahnelendi.

Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Aksum'un yazıp yönettiği, "Yeşil Vatan" temalı oyun için hazırlanan 19 kişilik minik ekip, evde ailelerinin, okulda ise öğretmenlerinin desteğiyle metni ezberledi.

Okuma yazma bilmeyen minikler, okulun drama öğretmeni ve yönetmen Alpay Aksum'un eşi Pınar Aksum'un eğitmenliğinde yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde ilk kez sahne deneyimi yaşadı.

Minik tiyatrocular, sahnedeki uyumları, doğal performansları ve özgüvenleriyle izleyicilerden tam not aldı.

"Çocukların ufkunu açmak önemli"

Anaokulu Müdürü Tuğba Karabulut Yıldız, AA muhabirine, bu tür çalışmalara genellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığını, ancak 4–5 yaş grubunu da sürece dahil ederek cesur bir adım attıklarını söyledi.

Çocukların bir yıl boyunca tiyatro metnine bağlı kalarak çalıştığını belirten Yıldız, "Aile Yılı" ve "Yeşil Vatan" temasına dikkati çektiklerini söyledi.

Bu tür çalışmalarla hem çocuklarda hem de velilerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Yıldız, "Gelecekte onların önüne bir ışık açmak, yol göstermek istiyoruz. Okulda çocukların yalnızca akademik değil, spor, sanat ve müzik gibi alanlarda da gelişimini desteklemek gerekiyor. Çocuklarımızın ufkunu açmak, velilerimize farkındalık oluşturmak okul öncesi eğitimde çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Çevre bilinci mesajlarını çocuklar verdi"

Tiyatro sanatçısı Alpay Aksum da projenin kendisini ilk etapta hem heyecanlandırdığını hem de düşündürdüğünü söyledi.

Yaşları küçük olduğu için okul öncesi gruplarla yapılan bu tür projelerin zaman zaman zorlayıcı olabildiğini belirten Aksum, drama öğretmeni olan eşinin desteğiyle projeyi geliştirdiklerini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle çalışmanın Devlet Tiyatroları çatısı altında sahnelendiğini ve beklenenden daha büyük bir çalışmaya dönüştüğünü aktaran Aksum, "Çevre bilinci, betonlaşmanın önlenmesi ve doğanın korunması mesajları bu kez çocuklar aracılığıyla seyirciye ulaştı. Son Tohum adlı oyun, bu yılın temalarıyla da uyumlu oldu. Yaratıcı drama ile tiyatronun birleşmesi çocuklara güçlü bir ifade alanı sundu." dedi.

"Proje çocukların heyecanıyla, ışığıyla büyüdü ve sahnede devleşti"

Drama öğretmeni Pınar Aksum ise projeye başlarken çocuklara sanat ve yaratıcı drama yoluyla geri dönüşüm ve doğa bilinci kazandırmayı amaçladığını söyledi.

"Son Tohum" projesinin doğanın korunması, umut, dayanışma ve sorumluluk temalarını yaratıcı drama ve tiyatro yoluyla okul öncesi çocuklara aktaran özgün bir sahne çalışmasına dönüştüğünü vurgulayan Aksum, "En başta küçük bir drama gösterisi gibi başlayan bu proje, çocukların heyecanıyla, ışığıyla büyüdü ve sahnede devleşti." diye konuştu.

Başrol oyuncularından Hacer Tuana Çelen'in annesi Leyla Çelen de kızının oyuna seçildiğini duyunca çok mutlu olduğunu belirterek, "Kızımızı sahnede görmek anlatılmaz bir şeydi. Bir anne olarak orada neler hissettiğimi anlatamam. Çok güzeldi, tarifi imkansız bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Başrol oyuncularından Bilgehan Gülhan'ın babası Ramazan Gülhan ise oğlunun okuma yazma bilmediği halde sahnede gösterdiği performansın kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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