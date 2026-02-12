Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan, Aralık 2025'ten bu yana, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yoğunlaşan ve ülke çapında büyük tepkilere yol açan göçmenlik operasyonlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

OPERASYONLAR SONA ERDİ

"Buradaki çabalarımız sonucunda Minnesota artık suçlular için eskisi kadar güvenli bir yer değil." sözlerine yer veren Homan, Trump'a söz konusu bölgedeki operasyonların sona ermesini önerdiğini ve ABD Başkanı'nın da bu önerisini kabul ettiğini söyledi.

Homan, iki aydan fazla süren operasyonların Minnesota'yı ABD halkı için "daha güvenli bir yer" haline getirdiğini öne sürerken, "Tekrar söylüyorum, burası artık suçlular için bir sığınak eyaleti değil." diye ekledi. 4 Şubat'ta bir basın toplantısında 700 federal görevlinin Minneapolis'ten "derhal ayrılacağını" duyuran Homan, söz konusu birimlerin bu hafta itibarıyla geri çekilmeye başladığını, gelecek hafta da bu işlemin devam edeceğini bildirdi.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Minnesota Valisi Tim Walz, 10 Şubat'ta yaptığı basın açıklamasında, eyaletteki düzensiz göçmenlere yönelik aralık ayında başlayan baskın operasyonlarının "haftalar ve aylar değil, günler içinde" sona ermesi beklentisini paylaşmıştı. ABD hükümeti yetkilileri, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Minneapolis-St. Paul metropol bölgesine odaklanan operasyonlarının 4 binden fazla kişinin gözaltına alınmasına yol açtığını söylüyor.

MİNNESOTA'DAKİ OLAYLAR

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü. Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.