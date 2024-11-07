Minsk'te Yeni Yüzme Havuzu Açıldı

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MİNSK, 7 Kasım (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un başkenti Minsk'te Çin'in yardımlarıyla yapılan Belarus Uluslararası Standart Yüzme Havuzu'nun açılış töreninde konuşma yaptı, 6 Kasım 2024.

Çin'in yardımlarıyla yapılan Minsk'teki Belarus Uluslararası Standart Yüzme Havuzu çarşamba günü halka açıldı. Çin'in Belarus Büyükelçisi Zhang Wenchuan, iki cumhurbaşkanının vardığı uzlaşıyı uygulamak ve Çin ile Belarus arasındaki dostluğu nesiller boyunca ileriye taşımak için aralıksız çaba sarf etmek üzere Belarus ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. (Fotoğraf: Henadz Zhinkov/Xinhua)