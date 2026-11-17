Batı Sahra'daki Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü misyonunun (MINURSO) ilk kafilesi, misyonun görev süresinin dolmasının ardından bölgeden ayrıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 5 personelden oluşan MINURSO'nun ilk kafilesi, bölgenin en büyük kenti el-Uyun'daki havalimanından ülkelerine dönmek üzere hareket etti.

Fas Kralı 6. Muhammed, 4 Kasım'da MINURSO'nun görev süresinin sona ermesinin ardından Batı Sahra'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması talimatını vermiş ve ülkesinin ateşkese bağlılığını yinelemişti.

BM misyonunun görev süresinin bitimi sonrası sürecin ele alındığı çalışma oturumunda konuşan Kral 6. Muhammed, "Fas'ın toprak bütünlüğüne, birliğine ve ulusal güvenliğine tam saygı gösterilmesi ile başta güney eyaletlerinde yaşayanlar olmak üzere vatandaşların güvenliğinin sağlanması" gerektiğini vurgulamıştı.

BM misyonunun tasfiye süreci

BM, Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görev süresini uzatmaması nedeniyle operasyonları duran Batı Sahra misyonunun, ekipman ve mülklerinin taşınmasını da kapsayan tasfiye işlemlerinin 1 Kasım itibarıyla başlatıldığını duyurmuştu.

BMGK, 31 Ekim'de ABD ve Rusya tarafından sunulan iki ayrı karar tasarısını kabul edememişti.

Rusya, MINURSO'nun görev süresinin adının değiştirilerek 31 Ekim 2027'ye kadar 1 yıl uzatılmasını öngören ABD tasarısını veto etmiş; Konsey, misyonun mevcut adıyla 1 yıl daha görev yapmasını içeren Rus tasarısını da reddetmişti.

Fas ile Polisario Cephesi arasındaki ateşkesi denetlemek ve bölgenin geleceğine ilişkin referandum düzenlenmesi çabalarına katkı sağlamak amacıyla 1991'de kurulan MINURSO, bu kararla birlikte idari ve lojistik faaliyetlerini sonlandırma sürecine girmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüne ilişkin görüşmelerden sonuç alınamadı.