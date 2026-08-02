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Miraç'ın Tramvay Tutkusu Gerçekleşti

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Kayseri'de 13 yaşındaki Miraç, tramvay sürücü kabininde yolculuk yapma fırsatı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, tramvaylara ilgi duyan 13 yaşındaki Miraç Çapanoğlu'nu raylı sistem kontrol merkezinde ağırlayarak sürücü kabininde tramvay yolculuğu yapmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tramvaylara ilgisiyle bilinen Miraç Çapanoğlu, Ulaşım AŞ tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak raylı sistemin 7 gün 24 saat yönetildiği Ulaşım Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada tramvay seferlerinin planlanışı ve sistemin işleyişi hakkında bilgi alan Miraç, daha sonra vatman eşliğinde tramvay sürücü kabininde yolculuk yaptı.

Ziyaret kapsamında Miraç'a tramvay maketi de hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Miraç'ın babası Yakup Çapanoğlu, oğlunun uzun yıllardır tramvaylara ilgi duyduğunu belirterek, "Biz gece son duraklara gidip tramvayları ziyaret ediyorduk. Saat fark etmeksizin uzaktan izliyorduk. Gördüğü zaman çok mutlu oluyordu. Kendisi gerçekten mükemmel bir tramvay aşığı." ifadelerini kullandı.

Miraç Çapanoğlu da kendisine bu imkanı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Miraç'ın Tramvay Tutkusu Gerçekleşti - Son Dakika

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